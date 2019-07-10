Эстония вызвала дипломата РФ "на ковер" из-за планов Москвы устроить салют в честь "освобождения" Таллинна

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Повторная оккупация Таллинна принесла Эстонии не свободу, а полвека советской оккупации. Непрерывная правовая преемственность Эстонской Республики является основой нашей государственности сегодня и завтра", - подчеркнул глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

На встрече с представителем посольства России он также заявил, что организация салюта в Российской Федерации в связи с семьдесят пятой годовщиной повторной оккупации Таллина является провокационным шагом.

Тем временем депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон предложил в ответ на предстоящий салют в Москве в честь освобождения Таллина устроить салют в Эстонии в честь освобождения Печор (город Псковской области), сообщает российское информагентство "Интерфакс".

"4 февраля 1919 года храбрые эстонские солдаты освободили людей в Печорах, которые были оккупированы красными. С тех пор прошел почти 101 год, и красивый салют по случаю годовщины освобождения Печор был бы хорош. Можно было бы его устраивать каждый год до тех пор, пока Печоры вновь не станут свободными от оккупации. Посмотрим, чей салют будет красивее," - написал он в своем фейсбуке.

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Салют в Москве в честь "освобождения Таллина" запланирован на 22 сентября этого года. В свою очередь, 22 сентября в Эстонии отмечается День сопротивления или День правительства Отто Тийфа, который в условиях отступления немецкой армии и до прихода советской администрации провозгласил восстановление Эстонской независимости.

В 2019-2020 годах в Москве запланировано проведение 17 салютов "в честь освобождения городов-героев и столиц государств Европы от немецко-фашистских захватчиков". Уже прошли салюты по поводу Одессы, Севастополя и Минска. На 13 июля запланирован салют в честь "освобождения Вильнюса", на 1 августа - Каунаса, на 22 сентября - Таллинна, 13 октября - Риги.

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