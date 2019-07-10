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10.07.19 17:24

"Укрспирт" тормозит запуск электронной системы учета спирта, что грозит остановкой заводов и "водочным бунтом", - Геращенко. ДОКУМЕНТ

Народный депутат от НФ Антон Геращенко заявляет, что из-за "целенаправленного бардака" в государственном концерне "Укрспирт" могут остановиться ликеро-водочные заводы, которые работают легально.

"Укрспирт" тормозит запуск электронной системы учета спирта, что грозит остановкой заводов и "водочным бунтом", - Геращенко. ДОКУМЕНТ

Об этом он написал у себя в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"23 ноября 2018 года Верховная Рада приняла хороший Закон номер 2628-VIII, в соответствии с которым в Украине вводилась европейская система учёта легально произведённого спирта...Если коротко, то на каждом предприятии, производящем спирт, с 1 июля 2019 года должен был бы стоять счётчик. А учёт спирта должен был бы проходить не на бумажных носителях, которые можно легко поделать, а по-европейски в электронной форме с штрих кодами и вноситься в единый реестр оборота спиртовой продукции", - отметил нардеп.

Однако, по его словам, за 7 месяцев, отведённых для запуска такой системы, не было сделано почти ничего – электронная система учёта спирта не запущена, а счётчики спирта не закуплены.

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Кроме того, как отмечает Геращенко, 3 июля 2019 года "Укрспирт" проинформировал официальным письмом легальных производителей ликеро-водочной продукции о том, что ввиду несуразностей в законодательстве, госспиртзаводы не смогут с первого июля отпускать свою продукцию потребителям. "А нелегальные производители спиртных напитков и самогонщики получат дополнительные барыши", - заключает нардеп.

Укрспирт тормозит запуск электронной системы учета спирта, что грозит остановкой заводов и водочным бунтом, - Геращенко 01
Укрспирт тормозит запуск электронной системы учета спирта, что грозит остановкой заводов и водочным бунтом, - Геращенко 02

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"Для того чтобы описанный мной здесь сценарий не осуществился, Кабинет Министров, МинАПК и "Укрспирт" должны вместо перетягивания канатов, заняться исполнением закона и запустить спиртовое Prozorro так быстро, как это будет возможно в режиме форс-мажора. Граждане не должны травиться паленой, нелегально произведённой водкой. А государственный бюджет, из которого финансируется медицина, образование, оборона и безопасность, недополучить доходы из-за преступной бездеятельности отдельных чиновников", - резюмировал Геращенко.

Укрспирт тормозит запуск электронной системы учета спирта, что грозит остановкой заводов и водочным бунтом, - Геращенко 03
Укрспирт тормозит запуск электронной системы учета спирта, что грозит остановкой заводов и водочным бунтом, - Геращенко 04

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