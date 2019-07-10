В ряде регионов пытались сорвать встречи наших кандидатов с избирателями. Провокации происходят при молчании власти, - партия Порошенко обратилась к международным наблюдателям

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении на сайте политсилы.

Отмечается, что особенно участились такие попытки после того, как различные социологические опросы отмечают существенный рост рейтинга "Европейской Солидарности".

"Провокаторы не скрывают своей политической принадлежности и действуют в парадигме пророссийского реванша. Также выражаем возмущение тем фактом, что провокации происходят при молчаливом согласии действующей власти, а иногда - с участием ее сторонников.

Считаем эти действия недобросовестной политической конкуренцией и попыткой посредством методов "черных технологий" сорвать предвыборные туры членов партии", - говорится в заявлении.

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В частности, как отмечается, речь идет о попытках срыва встреч кандидатов в народные депутаты с избирателями в ряде регионов - Хмельницкой, Закарпатской, Винницкой областях.

"Умышленное провоцирование конфликтов, препятствование встречам с избирателями, срыв публичных мероприятий противоречит международным принципам ведения избирательной кампании. Партия Петра Порошенко "Европейская Солидарность" обращается к международным наблюдателям с просьбой зафиксировать эти случаи в своих отчетах по итогам проведения избирательной кампании в Украине.

Мы также обращаемся к правоохранительным органам с требованием обеспечить беспрепятственное ведение предвыборной агитации кандидатами в депутаты от "Европейской Солидарности", поскольку законодательство предусматривает уголовную ответственность за препятствование проведению предвыборной агитации", - ссказано в заявлении партии.

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