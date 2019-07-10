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10.07.19 17:41

Украинцы хотят видеть в коалиции со "Слугой народа" партии "Голос", "Батькивщина" и "Сила и честь", - опрос

Молодежь и люди среднего возраста отдают предпочтение коалиции "Слуга народа" с "Голосом", респонденты старше 51 года хотели бы видеть в коалиции "Батькивщину" или "Силу и честь".

Украинцы хотят видеть в коалиции со "Слугой народа" партии "Голос", "Батькивщина" и "Сила и честь", - опрос

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.

Опрошенные хотели бы видеть в будущей парламентской коалиции со "Слугой народа" следующие политические силы: "Голос" - 24%, ВО "Батькивщина" - 20%, "Сила и честь" - 18%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17 %, "Гражданская позиция" - 10%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 7%, "Европейская солидарность" - 7%, "Оппозиционный блок" - 7%, Радикальная партия - 6%, ВО "Свобода" - 4%. Другую партию хотели бы видеть 5%, одну из вышеупомянутых - 8%, затруднились ответить - 17%.

Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 12 по 23 июня методом личного интервью дома у респондента. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голосовать. Допустимая погрешность не превышает 2%.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

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