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10.07.19 17:44

Медведчук и Бойко снова проводят встречу с Медведевым в России. ФОТО

В здании "Единой России" в Москве происходит встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с членами "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

Об этом этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

Кум Путина Медведчук заявил, что вопрос о мире на востоке Украины "стоит во главе парламентской кампании в стране".

Медведчук и Бойко снова проводят встречу с Медведевым в России 01

"Это было и во главе угла президентской кампании, и люди, которые проголосовали за действующего президента господина Зеленского, верили в то, что этот мир состоится. Сейчас это стоит во главе угла и парламентской кампании", - сказал Медведчук на встрече в Москве.

Он уверял, что "без сотрудничества с Россией достичь мира в Донбассе невозможно".

Как сообщает издание, он также выступил за налаживание межпартийных контактов с РФ. "Это звено мирного диалога", - сказал Медведчук.

Вместе с Медведчуком на встрече присутствует сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Кроме того, как сообщает "Риа Новости", во встрече принимают участие сопредседатель "ОП - За жизнь" Вадим Рабинович и член политсовета партии, собственник канала NewsOne Тарас Козак.

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