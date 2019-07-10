Не принципиально, как перезапускать судебную реформу, главное - содержание, - специалист по конституционному праву Речицкий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал в комментарии "Українським Новинам", украинский юрист, специалист по конституционному праву, член Конституционной Комиссии от Украинского Хельсинского союза по правам человека, конституционный эксперт Харьковской правозащитной группы Всеволод Речицкий.

"Нужно думать о содержании того, что хотят перезапускать, это намного важнее чем то, как это делать. Технически конечно лучше когда Верховная Рада в новом составе отменит что-то, она может внести изменения в закон. Если это затрагивает Конституцию, то это сложнее, так как надо иметь 300 голосов. Но меня как раз волнует содержание, а не процедура как реформу проводить, потому что те, кто предлагает полную замену судейского корпуса, как по мне, это полная утопия. В Украине нет даже судей на те суды, которые есть. Есть целые районы без судей, а если их еще раз пропустить через фильтр, то останеться еще меньше",- сказал он.

По его словам, необходимо как можно скорее решить проблему дефицита судей в системе.

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