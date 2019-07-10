Порядка 19-20 тысяч жителей ОРДЛО подали заявки на паспорта РФ, получили - около тысячи, - Тука

Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц во время чата на Главреде, передает Цензор.НЕТ.

"На Донбассе немного людей изъявляет желание получить российский паспорт, вала желающих нет. Кроме того, там ограничены ресурсы для реализации этой программы паспортизации. Хотя у оккупационных администраций есть планы в ближайшее время расширить сеть пунктов приема документов. Количество выданных паспортов - очень небольшое. Но количество принятых документов-заявок, по моим оценкам, сегодня составляет порядка 19-20 тысяч. Выданы российские паспорта ориентировочно тысяче человек", - сообщил он.

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По его информации, особый упор делается на наемников "в составе 1-го и 2-го армейских корпусов, а также на местных чиновников из числа оккупационной администрации".

"Вся эта публика получает паспорта по отдельной процедуре и отдельным спискам. Очень много отказов приходит людям предпенсионного и пенсионного возраста. По установившейся дипломатической практике, причина отказа никогда не указывается. Но, исходя из того, что большое количество отказов именно людям старшего и предпенсионного возраста, складывается стойкое впечатление, что Россия не очень-то желает предоставлять свое гражданство армии пенсионеров", - уточнил Тука.

Напомним, указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для граждан Украины, живущих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, вышел 24 апреля.

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). 25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

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1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Российские паспорта по упрощенной программе 14 июня в Ростовской области получила первая группа жителей временно оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей.