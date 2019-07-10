Украинско-российский "телемост" проведут 12 июля на российском ТВ, - собственник NewsOne Козак на встрече с Медведевым в Москве

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сказал Козак на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в среду в Москве.

"Сегодня утром смотрел, что он в пятницу состоится на российском телевидении", - заявил Козак.

Согласно телепрограмме на сайте "России 1", шоу "Надо поговорить" покажут в пятницу, 12 июля, в 18:00.

На сайте отмечают, что пригласили российских и украинских участников отмененного украинской стороной телемоста в студию телеканала "Россия 1".

Как сообщалось, здании "Единой России" в Москве 10 июля происходит встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с членами "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, сопредседателем "ОП - За жизнь" Вадимом Рабиновичем и членом политсовета партии Тарасом Козаком.

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Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".