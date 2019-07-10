Приветствуем готовность Зеленского начать диалог с Путиным, - МИД Франции

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Франции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Франция приветствует готовность Президента Украины Владимира Зеленского начать диалог с президентом России с целью урегулирования кризиса между двумя странами", - ответили в министерстве на вопрос о предложении Зеленского о введении нового формата переговоров по ситуации на Донбассе при участии РФ, Украины, Германии, Франции, Великобритании и США.

При этом в МИД Франции напомнили, что "встречи в нормандской формате (Франция, Германия, Россия, Украина) имеют целью способствовать выполнению обязательств сторон в рамках Минских договоренностей, которые являются согласованной базой для урегулирования конфликта на востоке Украины".

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"Эти встречи не исключают других дипломатических усилий, направленных на достижение этой цели и, в частности, дополняют переговоры, которые проходят в рамках Трехсторонней контактной группы под эгидой ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напоминаем, Зеленский 8 июля записал видеообращение в котором обратился к Путину с предложением провести переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран Нормандского формата.

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