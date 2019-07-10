Кабмин больше не планирует рассматривать вопросы об увольнении глав ОГА, - Гройсман

"Все кадровые вопросы на сегодняшний момент правительством и Офисом президента реализованы так, как мы планировали. Дополнительных каких-то решений по этому вопросу мы не планируем", – сказал Гройсман журналистам в Харькове в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Иннтерфакс-Украина.

Как сообщалось, 10 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все действующие главы ОГА должны быть заменены.

Впоследствии он уволил или отстранил от должности глав 15 облгосадминистраций. Позднее президент уволил еще несколько руководителей ОГА.

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