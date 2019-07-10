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10.07.19 19:20

Попытка сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандском формате, - Зеленский об обстреле возле Гранитного

Обстрел автомобиля Вооруженных сил Украины в селе Гранитное - это попытка сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандском формате.

Попытка сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандском формате, - Зеленский об обстреле возле Гранитного

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел, под который попал автомобиль ВСУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Инцидент произошел 10 июля на выезде из села Гранитное в сторону КПВВ "Гнутово". Автомобиль председателя Донецкой ОГА, стоявший неподалеку, не пострадал. 

"Этот дерзкое нападение четко показал, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандской формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решением - неизменна", - подчеркнул Зеленский.

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Глава государства поручил начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих.

Зеленский также выразил соболезнования семье погибшего воина и пожелал скорейшего выздоровления раненому военнослужащему.

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