Букмекеры предложили ставки на результат парламентских выборов. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Кто попадет в парламент

Лидером на данный момент вполне ожидаемо является "Слуга Народа". С большой вероятностью пропрезидентская политическая партия легко преодолеет пятипроцентный барьер и займет значимую долю в парламенте страны. Вопрос лишь в том, какую. Аналитики Parimatchдают 50% на то, что "Слуга Народа" наберет больше 41,5% голосов, а на момент второго заседания ВР депутаты партии будут составлять большинство в парламенте.







Кроме того, пятипроцентный барьер, скорее всего, пройдет "Европейская солидарность" П. Порошенко. Финальные результаты партии ожидаются на уровне чуть выше 7,5%, и пока трудно сказать, будет ли в составе ВР больше 37 депутатов от "Европейской солидарности" и сможет ли партия сформировать достойный противовес "Слуге Народа".

Позиция "Оппозиционной платформы", которая, согласно КМИС, социологической группе "Рейтинг" и центра "Социс" находится в лидерах грядущего голосования, по версии аналитиков Parimatch не выглядит очень прочной. 50% они дают на то, что "ОП" не наберет более 13,5% голосов. Более того — с 60% вероятностью партия даже не преодолеет пятипроцентный барьер, так же как и некоторые другие активные участники предвыборных гонок — например, "Украинская стратегия" Гройсмана, Радикальная партия Олега Ляшко, политическая партия "Самопомощь" Садового и др. Партия Святослава Вакарчука "Голос", по оценкам аналитиков, проходит пятипроцентный барьер и скорее всего наберет больше 7,5% голосов.

Шансы мажоритарных кандидатов

Смешанная избирательная система дает шанс пробиться в парламент не только анонимным партийным спискам, но и отдельным кандидатам от округов — по мажоритарке. Среди таких кандидатов есть несколько известных личностей. Так, по 118 округу (Львов) баллотируется футболист Артем Федецкий, однако шансов попасть в парламент у него немного. Такая же ситуация и в актера и комика Сергея Сивохо, который баллотируется по 49 округу (Донецкая область). Отдельный вопрос — о кандидатах по столице. По 222 мажоритарному округу идут сразу несколько кандидатов от разных партий: Роман Грищук со "Слуги Народа", самовыдвиженцы Дмитрий Андриевский и Владимир Василевич, а также Владимир Назаренко от "Свободы". Максимальный шанс попасть в Раду — у Грищука, однако Андриевский уступает ему совсем немного и также может оказаться в парламенте.

Явка избирателей







Явка на выборы в Украине год от года снижается. Однако 2019 год имеет все шансы поправить эту статистику, как уже произошло с выборами президента страны. Напомним, тогда явка составила 62,09% избирателей на территории Украины (в 2014 — 60,29%). По оценкам аналитиков Parimatch, на парламентских выборах 2019 года проголосует более 56,5% избирателей (в 2014 — 52,42%). Возможна даже явка более 60%, что в последний раз случалось более 10 лет назад — в далеком 2006 году.



