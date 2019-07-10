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10.07.19 19:41

При проверке рейсового автобуса на Донетчине нацгвардейцы задержали трех наемников РФ

Вчера, 9 июля, во время осмотра автобуса военнослужащие Нацгвардии задержали трех жителей Донецка, причастных к незаконным вооруженным формированиям.

нацгвардия

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

На одном из блокпостов расположенном на трассе Мариуполь - Донецк, при осмотре междугородного рейсового автобуса и проверки документов пассажиров, военнослужащие Национальной гвардии обратили внимание на лиц, которые вели себя нервно и подозрительно.

Проверка граждан в поисковой базе ситуационного центра показала, что трое жителей Донецка причастны к незаконным вооруженным формированиям наемников РФ.

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Задержанные были переданы сотрудникам правоохранительных органов.

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