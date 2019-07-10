Один воин погиб, 3 ранены, 2 получили боевые травмы. Враг 16 раз нарушил перемирие, применив артиллерию калибром 120 мм, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-центра штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВостокК" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил:
вблизи Марьинка - из миномета калибра 120 мм;
рядом с Каменкой - из миномета калибра 82 мм;
по окраине Новотроицкого - из миномета калибра 82 мм;
в районе населенного пункта Старогнатовка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
неподалеку Павлополя - из автоматического гранатомета;
вблизи Песков - из автоматической гранатомета;
рядом с Березовым - из минометов калибра 120 и 82 мм;
по окраине Широкино - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Гранитное - из противотанкового ракетного комплекса.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил:
три раза вблизи Крымского - из артиллерийской системы калибра 122 мм и из минометов калибра 82 мм;
рядом с Причепиловкой - из минометов калибра 120 и 82 мм;
по окраине Новотошковского - из артиллерийской системы калибра 122 мм;
в районе населенного пункта Лугганское - из миномета калибра 120 мм;
неподалеку Пивденного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб, 3 получили ранения и 2 - боевые травмы. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются".