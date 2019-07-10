Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.07.19 20:26

Крымчанин пытается в суде добиться расширения списка разрешительных документов для въезда детей на полуостров

Житель Севастополя оспаривает отдельные положения постановления КМУ о порядке въезда и выезда с временно оккупированной территории Украины.

крым

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Окружного административного суда города Киева, 10 июля состоялось подготовительное заседание по иску жителя Севастополя к Кабинету министров Украины о признании недействительными отдельных положений постановления, которым регулируется порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Истец оспаривает закрепленные постановлением положения о том, что въезд и выезд с временно оккупированной территории Украины граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Украины или заграничного паспорта, или проездного документа ребенка. Такое требование, по мнению истца, нарушает права его сына на свободу передвижения и искусственно ограничивает возможности получения документа, подтверждающего гражданство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британия в ООН призвала Россию открыть доступ наблюдателям к незаконно аннексированному Крыму

В ходе подготовительного заседания суд рассмотрел представленные сторонами ходатайства и объявил перерыв в рассмотрении дела до 1 августа 2019 года для выяснения отдельных обстоятельств.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100