Крымчанин пытается в суде добиться расширения списка разрешительных документов для въезда детей на полуостров

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Окружного административного суда города Киева, 10 июля состоялось подготовительное заседание по иску жителя Севастополя к Кабинету министров Украины о признании недействительными отдельных положений постановления, которым регулируется порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Истец оспаривает закрепленные постановлением положения о том, что въезд и выезд с временно оккупированной территории Украины граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Украины или заграничного паспорта, или проездного документа ребенка. Такое требование, по мнению истца, нарушает права его сына на свободу передвижения и искусственно ограничивает возможности получения документа, подтверждающего гражданство.

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В ходе подготовительного заседания суд рассмотрел представленные сторонами ходатайства и объявил перерыв в рассмотрении дела до 1 августа 2019 года для выяснения отдельных обстоятельств.