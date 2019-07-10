Розенко призвал Зеленского отстранить главу Донецкой ОГА Кириленко, не предупредившего штаб ОС о поездке на передовую

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Считаю, что председатель Донецкой ВГА Павел Кириленко должен быть немедленно отстранен президентом Владимиром Зеленским от должности на время проведения расследования. А военная прокуратура - немедленно начать расследование всех фактов, приведших к гибели людей", - написал он, репостнув сообщение, что колонна с Кириленко поехала на передовую, не предупредив штаб операции Объединенных сил, и там попала под обстрел.

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Напомним, 10 июля около Гранитного в Донецкой области враг попал ракетой в грузовик ВСУ. В результате один боец ВСУ погиб, еще один получил ранения. Грузовик был в колонне, в которой находился глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, его машина и он сам не пострадали.

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Президент Владимир Зеленский поручил усилить борьбу против диверсионных групп.

На пост главы Донецкой ОГА Кириленко 5 июля представил сам Зеленский.