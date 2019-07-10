ЦИК отменила регистрацию 26 кандидатов в депутаты, в том числе действующих нардепов от Радикальной партии Вовка, Куприенко и Кириченко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Рассмотрев заявления кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах, выдвинутых политическими партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться кандидатами в народные депутаты Украины, а также заявление политической партии об отмене решения о регистрации кандидата в народные депутаты Украины на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года, Комиссия отменила регистрацию 26 кандидатов в народные депутаты ", - говорится в сообщении.

Отменена регистрация кандидатов Виктора Вовка, Олега Куприенко, Алексея Кириченко, включенных в избирательный список от Радикальной партии Олега Ляшко под №10, 14 и 23 соответственно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК отменила регистрацию Кузьмина кандидатом в нардепы по списку "ОП - За життя"

Также отменена регистрация кандидатов от партии "Слуга народа" Артема Расенка и Антонины Федосовой, включенных в избирательный список под №184 и №175 соответственно. Как объяснили в ЦИК, указанными лицами не соблюдены требования Конституции и закона о проживании в Украине в течение последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов.

Отменена регистрация 7 кандидатов от "Слуги народа" по заявлению партии.Сняты с выборов: Елена Коробкова, Роман Боярчук, Ольга Арбуз, Михаил Соколов, Юрий Баланюк, Анастасия Рагимова, Виталий Витикач, включенные в избирательный список под №31, 71, 78, 99, 164, 170 и 177 соответственно.

Читайте также: ЦИК разрешил Лещенко называться "Слугой народа"

Отменена регистрация кандидата в народные депутаты от "Батькивщины" Александра Галаченко, включенного в избирательный список под №135, в связи с его заявлением об отказе баллотироваться.