Есть вещи которые мне не нравятся. Упразднили парад, хотят сократить армию. Это реванш, - Порошенко

Об этом пятый президент Украины, лидер партии заявил во время встречи с ветеранами АТО в Мукачево, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе политсилы.

"Есть вещи, которые мне сейчас не нравятся. Отменили парад. Кому он мешал? Хотят на сто тысяч сократить армию - разве мы позволим им это сделать во время войны? Хотят запретить армии стрелять в ответ - это значит превратить наших воинов в пленных, которые будут на линии фронта. Это называется реванш", - подчеркнул Порошенко.

"Единственный выход - 21 июля голосовать за наш "парламентский спецназ", партию "Европейская Солидарность". И когда в парламенте будут Михаил Забродский, Алексей Петров, Андрей Карпов "Полтава", Яна Зинкевич, которая основала "Госпитальеры" и другие добровольцы, ветераны и волонтеры - я уверен, что мы никому не позволим нанести армии удар в спину", - отметил Петр Порошенко.

Он поблагодарил бойцов за мужество и настоящий патриотизм. "Мы с вами, вашими усилиями сохранили Украину. И сегодня мы вместе должны защищать Украину. Мы реформировать Украину, защитить ее, сохранить государство. Сохранить армию, потому что армия сейчас находится под огромным давлением. В 2014 году ребята, которые были мобилизованы на фронте получали 600 гривен - это было неправильно. Мы сделали все от нас зависящее, и теперь они получают 29 000 гривен на линии фронта - и это правильный выбор государства, которое себя чтит и уважает", - подчеркнул Петр Порошенко.

Лидер партии "Европейская Солидарность" также позвонил ветерану АТО, пограничнику, участнику "Игр непокоренных" Рустаму Росулу и передал ему привет от побратимов и Марины Порошенко. "Я хочу сказать, что мы тебя очень уважаем, крепко жмем руку и чтобы все у тебя было хорошо. Большое спасибо за то, что ты делаешь для Украины", - сказал Порошенко.





