ГПУ завершила досудебное расследование по делу беглого экс-министра Клименко

Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ, передает Цензор.НЕТ.

"Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины завершено специальное досудебное расследование в уголовном производстве от 18.06.2014 года по подозрению бывшего министра доходов и сборов Украины и еще четырех человек в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации. - Ред.) ч. 4 ст. 28 (совершение преступления по предварительному сговору организованной группой - ред.), ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением - ред.) ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. - Ред.) УК Украины", - говорится в сообщении.

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По данным прокуратуры, в настоящее время в уголовном производстве возникла необходимость в сообщении указанным лицам о завершении досудебного расследования и запросе об открытии материалов.

Напомним, военная прокуратура в ноябре 2011 года начала уголовное производство против экс-министра Александра Клименко по статье о госизмене.