Экс-главе ОГА, незадекларировавшему доходы на 43 млн грн, сообщено о подозрении, - НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Следствие установило, что екс-чиновник в электронных декларациях за 2016 и 2017 годы не задекларировал доходы на сумму около 35 млн грн и 8 млн грн соответственно, а декларацию 2015 года вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 гг. имущества - недвижимость, автомобиль, доходы, корпоративные права

"Сообщение о подозрении экс-губернатору направлено по почте из-за невозможности вручения его лично - такой порядок предусмотрен УПК Украины", - говорится в сообщении.

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Бывшему чиновнику о вызове в НАБУ детективы сообщили заранее, он лично подтвердил намерение явиться в НАБУ 9 июля в 14:00. Но этого не произошло. С тех пор экс-чиновник на звонки детективов не отвечает. По месту жительства лицо, представившееся охранником, сообщила детективам, что бывшего губернатора нет, получать документы это лицо отказалась.

В течение пребывания детективов рядом с местом проживания екс-чиновника из нескольких автомобилей за ними наблюдали неустановленные лица.

Расследование фактов недекларирование состояния детективы НАБУ начали при каденции топ-чиновника в январе 2017 года.

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