Подозреваемого в организации убийства Олешко (Сармата) Сигиду оставили под стражей на месяц

Заседание суда транслировали побратимы "Сармата", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

Впрочем под стражей Сигида находится в рамках другого дела - по подозрению в разбойном нападении в Мариуполе.

По данным следствия, 28 июля 2014 Михаил Сигида вместе с двумя другими лицами напали на потерпевшего мужчину, которого пытались вытащить его из машины, повредили ее и завладели 10 тысячами долларов и другим имуществом.

В деле убийства "Сармата" суд отпустил Сигиду из-под стражи: 7 июня 2019-го стало известно, что судья Печерского суда Вовк изменил меру пресечения Сигиде на домашний арест.

В тот же день побратимы Виталия Олешко пришли в суд требовать изменения решения. Несколько дней суд не мог рассмотреть ходатайство через отвод судьи и неявки подозреваемого, но в итоге 12 июня суд взял под стражу мужчину по подозрению в деле о нападении в Мариуполе.

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Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.