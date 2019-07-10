Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.07.19 22:35

Воин 406-й ОАБр ВМС Антон Фака погиб 10 июля в результате обстрела колонны из ПТРК

10 июля, в районе поселка городского типа Гранитное результате обстрела нашей колонны из ПТРК, погиб Антон Фака, 1997 года рождения младший сержант, военнослужащий 406-й отдельной артиллерийской бригады Военно - Морских Сил Украины.

Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице 406-й ОАБр, сообщает Цензор.НЕТ

"С большой скорбью сообщаем, что сегодня - 10 июля 2019 мы потеряли нашего побратима из-за вооруженной агрессии российско-террористических группировок. Погиб настоящий патриот своей страны - младший сержант Антон Фака. Таким мы его и запомним, как и то, кто это сделал. Командование бригады и товарищи искренне сочувствуют родственникам погибшего и, при первой возможности, обязательно напомнят его имя оккупантам", - говорится в информации бригады.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ из ПТРК обстреляли КрАЗ ВСУ под Гранитным: один боец погиб, еще один получил ранения

Воин 406-й ОАБр ВМС Антон Фака погиб 10 июля в результате обстрела колонны из ПТРК 01

Также читайте: Один воин погиб, 3 ранены, 2 получили боевые травмы. Враг 16 раз нарушил перемирие, применив артиллерию калибром 120 мм, - штаб ООС

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100