Выплачивать пенсии в ОРДЛО сейчас невозможно, - глава МинВОТ Черныш

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Это невозможно. Банков нет. Банки восстановить невозможно. Безопасность не может быть обеспечена. Требования по противодействию отмыванию денег обеспечить невозможно. Поэтому есть только одна схема. Как и сейчас, получать пенсию на карточки, выданные Ощадбанком Украины", - заявил Черныш.

По словам министра, вопрос выплаты пенсий жителям ОРДЛО связано не только с банковской системой, но и с уплатой налогов.

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"Пенсионный фонд не наполняется из воздуха. Вы же знаете, что "отжали" предприятия, которые до последнего момента еще и платили налоги ... Предприятия которые там работали до последнего дня платили налоги в бюджет Украины", - отметил министр.