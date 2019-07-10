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10.07.19 22:47

В 91 районе Украины не создано ни одной ОТГ, - Минрегион. ИНФОГРАФИКА

4277 местных советов объединились в 924 дееспособные громады. Из них 33 - это города областного значения, которые присоединили к себе более 70 окружающих местных советов.

Об этом заявил первый заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Вячеслав Негода, комментируя данные Мониторинга процесса децентрализации и реформирования местного самоуправления по состоянию на 10 июля 2019 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Децентрализация".

Лидеры реформы - Житомирская, Черниговская, Запорожская, Днепропетровская и Хмельницкая области. Последние позиции рейтинга занимают Закарпатская, Кировоградская, Винницкая, Львовская и Киевская области.

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Медленно уменьшается количество районов, в которых не создано ни одной громады. В течение последнего месяца всего в трех районах ситуация сдвинулась с места, а 91 район остается без единой громады.

По словам Негоды, на территории объединенных громад проживает 10 млн населения.

В 91 районе Украины не создано ни одной ОТГ, - Минрегион 01

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