В 91 районе Украины не создано ни одной ОТГ, - Минрегион. ИНФОГРАФИКА

Об этом заявил первый заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Вячеслав Негода, комментируя данные Мониторинга процесса децентрализации и реформирования местного самоуправления по состоянию на 10 июля 2019 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Децентрализация".

Лидеры реформы - Житомирская, Черниговская, Запорожская, Днепропетровская и Хмельницкая области. Последние позиции рейтинга занимают Закарпатская, Кировоградская, Винницкая, Львовская и Киевская области.

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Медленно уменьшается количество районов, в которых не создано ни одной громады. В течение последнего месяца всего в трех районах ситуация сдвинулась с места, а 91 район остается без единой громады.

По словам Негоды, на территории объединенных громад проживает 10 млн населения.

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