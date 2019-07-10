В Конгрессе США инициируют приглашение и выступление Зеленского

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном письме законодателей, который Укринформ получил в свое распоряжение.

"Как сопредседатели двухпартийного Украинского конгрессового кокуса, мы с уважением призываем вас пригласить Президента Украины Владимира Зеленского на совместное заседание Конгресса", - отмечается в письме.

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При этом напоминается, что Зеленский должен посетить США по приглашению Белого дома. "Мы приветствуем это взаимодействие на высоком уровне и просим Конгресс подать руку дружбы новоизбранному президенту путем таким приглашением", - отмечается в документе.

Члены Конгресса США отметили, что перед Украиной продолжают стоять серьезные вызовы. В этой связи вспоминается борьба с российской агрессией, противодействие унаследованной коррупции, обеспечения экономического роста и процветания украинского народа.

"Россия действительно намерена усилить свою агрессию, о чем свидетельствует незаконный арест 24 украинских воинов и трех военно-морских судов в водах Керченского пролива. В этот опасный для Украины и мира время Конгресс должен усилить взаимодействие с нашим близким союзником, когда ему угрожают такие вызовы ", - отмечается в письме американских законодателей.

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В то же время подчеркивается, что приглашение Главы Украинского государства могло бы способствовать усилению взаимодействия на таких ключевых направлениях как антикоррупционная политика, демократические реформы, кибер и военная безопасность, ветеранские дела, энергетическая независимость, содействие сбалансированной гендерной политике.

"Приглашение Президента Зеленского на совместное заседание Конгресса послужит мощным символическим месседжем Кремлю: американский народ стоит плечом к плечу с украинским народом", - отмечается в обращении американских законодателей.

Письмо подписали члены Конгресса США Марси Каптур, Брайан Фитцпатрик, Анди Харрис и Майк Куигли.

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