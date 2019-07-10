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10.07.19 23:48

Иностранца, подозреваемого в убийстве и разыскиваемого Интерполом, арестовали в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Гражданин Турции подозревается в совершении убийства и участия в преступной организации. На родине ему грозит пожизненное заключение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции Киева. 

47-летнему иностранцу правоохранительные органы Республики Турция инкриминируют убийство и участие в преступной организации. Фигурант подозревается в убийстве профессора одного из университетов.

Согласно решению 5-го мирового уголовного суда города Анкара был выдан ордер на арест мужа. В начале июля злоумышленника объявлен в международный розыск.

Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили место пребывания разыскиваемого. Задержали злоумышленника на территории Голосеевского района Киева.

Сейчас решается вопрос о временном ареста задержанного иностранца.

Иностранца, подозреваемого в убийстве и разыскиваемого Интерполом, арестовали в Киеве, - Нацполиция 01

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