Претендент на пост главы Еврокомиссии фон дер Ляйен выступила за диалог с Россией "с позиции силы"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

По ее словам, "Кремль не прощает слабостей". Министр добавила, что Россия остается соседом Европы, однако подчеркнула, что действия Москвы в Украине противоречат международному праву.

Помимо российско-европейских отношений, кандидат на пост главы Еврокомиссии высказалась и по ряду других значимых для Евросоюза тем. Так, фон дер Ляйен отметила, что выступает не за "европейскую армию", а за "армию европейцев". По словам немецкого министра обороны, решения об "опасных операциях" требуется принимать на национальном уровне.

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Кроме того, фон дер Ляйен призвала Евросоюз оказывать поддержку странам происхождения беженцев, чтобы избавиться от причин, побуждающих мигрантов направляться в Европу.

Страны ЕС 2 июля официально выдвинули Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. За кандидатуру министра обороны ФРГ проголосовали 27 участников саммита ЕС - все кроме канцлера Германии Ангелы Меркель. Канцлер ФРГ воздержалась, поскольку эта кандидатура не нашла поддержки немецких социал-демократов, коалиционного партнера партии Меркель в Германии.

Прежний фаворит на эту должность, член германского Христианско-социального союза Манфред Вебер, отказался от борьбы за пост. Его соперник, голландский социал-демократ Франс Тиммерманс, не получил одобрения Италии и стран Вышеградской группы - Польши, Венгрии, Словакии и Чехии.

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