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11.07.19 01:24

"Вдохновленная Советом Европы Россия не остановится, - МИД про обстрел колонны под Гранитным

В МИД не исключают, что после обстрела колонны председателя Донецкой ВГА, в результате которого один военнослужащий погиб, Россия продолжит провокации на Донбассе.

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Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в Twitter выразил заместителль министра иностранных дел Егор Божок.

"Именно так Кремль "хочет" прекращения огня в Украине и "старается изо всех сил выполнять" минские соглашения. Боюсь, что это не конец. Вдохновленная Советом Европы Россия не остановится", – написал Егор Божок.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, по данным штаба операции Объединенных сил, 10 июля в районе южной окраины населенного пункта Гранитное из ПТРК был обстрелян грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил.

В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Под обстрел попал грузовик, сопровождавший главу Донецкой ВГА Кириленко, который без предупреждения штаба ООС выехал на передовую.


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