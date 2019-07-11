Между нашими странами нет нерешенных вопросов, но есть дискуссии, - посол Израиля в Киеве Лион

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение он выразил в интервью Укринформу.

Отвечая на вопрос, существуют ли между нашими странами "неразрешенные вопросы" Лион отметил: "Для начала следует определиться, что именно считать "нерешенным вопросом"? У нас много открытых дискуссий с Украиной, как, впрочем, и у Украины с нами. Есть темы, над которыми мы работаем.

Так, пожалуй, я могу ответить, что нет, нерешенных вопросов нет. У нас превосходные отношения с Украиной – у нас хорошие отношения на уровне двусторонних визитов, прекрасные отношения на уровне экономики, развиваются отношения на уровне туризма. Итак, нерешенных вопросов нет, но есть дискуссии и поиск путей, чтобы улучшить то, что мы сейчас имеем".

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Также посол заявил, что идет подготовка визитов на высшем уровне.

"Мы хотим, чтобы Президент Зеленский посетил Израиль и чтобы Премьер-министр Нетаньяху приехал в Украину, эти планы не изменились", - подчеркнул Лион.

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