Один украинский воин погиб, девять получили ранения и травмы, ранены семь террористов. За сутки - 42 вражеских обстрела, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 22 раза обстрелял позиции Объединенных сил:
- дважды вблизи Марьинки - из минометов калибра 120 и 82 мм;
- вблизи Каменки - из миномета калибра 82 мм;
- два раза неподалеку от Новотроицкого - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
- окраины Старогнатовки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Павлополь - из автоматического гранатомета;
- трижды вблизи н.п. Пески - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;
- два раза вблизи Березового - из минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических гранатометов;
- дважды неподалеку от Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- окраины Гранитного - из противотанкового ракетного комплекса;
- в районе населенного пункта Красногоровка - из крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Богдановки - из миномета калибра 120 мм;
- вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Николаевки - из миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- два раза окраины Тарамчука - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;
- в районе населенного пункта Лебединское - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 20 раз:
- трижды вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм;
- вблизи Причепиловки - из минометов калибра 120 и 82 мм;
- неподалеку от Новотошковского - из артиллерийской системы калибра 122 мм;
- в районе населенного пункта Луганское - из миномета калибра 120 мм;
- три раза окраины Южного - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Золотого-3 - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- вблизи Попасной - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- неподалеку от Новоалександровки - изс миномета калибра 120 мм;
- два раза в районе населенного пункта Золотое-4 - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;
- дважды окраины Новозвановки - из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Хутора Вильный - из миномета калибра 82 мм и станковогопротивотанкового гранатомета;
- два раза вблизи Новолуганского - из артиллерии калибра 122 мм, миномета калибра 120 мм, зенитной установки и вооружения БМП;
- неподалеку от Зайцево - из миномета калибра 82 мм.
"В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб, семеро получили ранения и 2 - боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.
По данным разведки 10 июля семь оккупантов получили ранения.
С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил три обстрела позиций украинских защитников:
- два раза вблизи Тарамчука - из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем;
- вблизи Водяного - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны три раза:
- неподалеку от Новолуганского - изс миномета калибра 120 мм и автоматического гранатомета;
- окраины Зайцево - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Луганское - из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.