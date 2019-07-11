В результате короткого замыкания на шахте "ДТЭК Павлоградуголь" произошел пожар: травмированы 6 горняков, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"10 июля в 11 час. 11 мин. в с. Марьина Роща Петропавловского района на шахте им. М.И. Сташкова ЗАО "ДТЭК Павлоградуголь" в результате короткого замыкания силового кабеля произошло возгорание деревянных элементов крепления 536 северного бортового штрека на горизонте 350 м в результате чего 6 горняков с легкими травмами госпитализированы в больницу. На момент пожара в шахте находилось 329 горняков, из них 28 на аварийном участке. Все подняты на поверхность", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На шахте Покровская из-за обвала породы погиб горняк, - полиция

По состоянию на 7 утра 11 июля силами военизированных горноспасательных отрядов Минэнергоугля осуществляется тушение пожара, контроль рудничной атмосферы и работы по возведению взрывостойких перемычек с целью изоляции аварийного участка.