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11.07.19 08:33

В результате короткого замыкания на шахте "ДТЭК Павлоградуголь" произошел пожар: травмированы 6 горняков, - ГСЧС

На Днепропетровщине в с. Марьина Роща Петропавловского района на шахте им. Н.И. Сташкова ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь" вспыхнул пожар, в результате чего шесть горняков с легкими травмами госпитализированы в больницу

В результате короткого замыкания на шахте "ДТЭК Павлоградуголь" произошел пожар: травмированы 6 горняков, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"10 июля в 11 час. 11 мин. в с. Марьина Роща Петропавловского района на шахте им. М.И. Сташкова ЗАО "ДТЭК Павлоградуголь" в результате короткого замыкания силового кабеля произошло возгорание деревянных элементов крепления 536 северного бортового штрека на горизонте 350 м в результате чего 6 горняков с легкими травмами госпитализированы в больницу. На момент пожара в шахте находилось 329 горняков, из них 28 на аварийном участке. Все подняты на поверхность", - сказано в сообщении.

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По состоянию на 7 утра 11 июля силами военизированных горноспасательных отрядов Минэнергоугля осуществляется тушение пожара, контроль рудничной атмосферы и работы по возведению взрывостойких перемычек с целью изоляции аварийного участка.

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