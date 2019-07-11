Памятник Жукову восстановили в Харькове. ФОТОрепортаж

Об этом утром 11 июля сообщил городской голова Геннадий Кернес, передает Цензор.НЕТ.

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Напомним, в Харькове протестующие снесли памятник маршала СССР Георгия Жукова, который стоял неподалеку от Дворца спорта, где должен был состояться съезд партии "Доверяй делам" (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова).

В свою очередь, Кернес заявил, что восстановит памятник, а полиция открыла производство по факту сноса бюста.

Президент Владимир Зеленский призвал власти Харькова обсудить с общественностью ситуацию с памятником Жукову.