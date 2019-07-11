Предлагаю Кремлю свой телемост: мы из украинского Симферополя, а россияне - со скамьи подсудимых Гаагского трибунала, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления перед сторонниками на митинге в Ужгороде.

"Кремль и "пятая колонна" работают в унисон. Россия откровенно, деньгами поддерживает "Оппозиционную платформу", и об этом свидетельствует очередная поездка их кубла сегодня (10 июля. - Ред.) в Москву - для того, чтобы они начали "дагавариваться". Но наши условия очень просты. Освободите украинскую землю. Уберите оккупационные войска. Прекратите убивать украинцев. Освободите Крым. И далее - телемост. Мы - из Симферополя или Бахчисарая, они - из Гааги, где их будут судить. И это будет смотреть вся Украина и весь мир", - убежден Порошенко.

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"Они хотят проползти в парламент, там создать антиукраинскую коалицию, с помощью ее пройти в правительство, а в правительстве старательно выполнять указания Кремля. Они думают, что таким образом захватят Украину. Им не удалось сломить фронт. И сейчас они хотят высадиться под куполом Верховной Рады и оттуда захватить всю Украину. Потому что Донбасс им не нужен и Крым им не нужен. Им нужна вся Украина - включая Киев, Львов и Ужгород. Не выйдет! "Парламентский спецназ" "Европейской Солидарности" не позволит "пятой колонне" Кремля управлять Украиной", - подчеркнул лидер партии.

Он также отметил, что по данным последних социологических исследований, "Европейская Солидарность" - единственная политическая сила из демократического проукраинского лагеря, которая уверенно преодолевает проходной барьер и входит в тройку лидеров гонки. Каждый потерянный процент голосов, отданных за непроходные партии, добавит депутатских мандатов пророссийским силам. Порошенко призвал украинцев не упустить свое избирательное право и поддержать "Европейскую Солидарность".

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