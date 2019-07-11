С 1 января "Укрпочта" не будет доставлять пенсии по текущему убыточному тарифу, - Смилянский

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Смелянский опубликовал открытое письмо к премьер-министру Владимиру Гройсману, министру социальной политики Андрею Реве, вице-премьер-министру Павлу Розенку и руководителю Пенсионного фонда Евгению Капинусу.

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"Я заранее предупреждаю Вас, Министерство социальной политики и Пенсионный фонд Украины, о том, что с 1 января 2020 года АО "Укрпочта" не будет доставлять пенсии по текущему убыточному тарифу", - написал Смелянский.

Он предложил правительству два выхода из ситуации: утвердить новые тарифы на доставку пенсий, или вынести услугу по доставке пенсий на открытый тендер.

"Доставка пенсий, как и доставка газет, не входит в перечень обязательных почтовых услуг в рамках Всемирного почтового союза, и они могут предоставляться национальным оператором почтовой связи на рыночных условиях. Но еще раз - на рыночных условиях, определенных на открытом тендере, а не по регулируемому тарифу или выписанным под один банк постановлением, как это было с переселенцами Донбасса или недавним постановлением Кабмина по пилотному проекту по доставке пенсий", - подчеркнул он.

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Он подчеркнул, что у действующего правительства есть время до 1 сентября, чтобы урегулировать проблемный вопрос.









Напомним, в декабре 2018 года "Укрпочта" договорилась с Пенсионным фондом о доставке пенсий после принятия решения о выделении "Укрпочте" 500 млн гривен на покрытие убытков, связанных с услугой доставки. Компания собиралась прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тыс. отделений в сельской местности с 1 января 2019 в случае неповышения тарифа на доставку пенсий.