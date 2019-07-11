"Общество видит, кто играет, и забирает голоса": Рада провалила более 10 попыток вернуться к рассмотрению поправок к Избирательному кодексу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее депутаты отклонили все 4568 поправок к проекту закона и перешла к обсуждению проекта Избирательного кодекса. Для этого необходимо было порголосовать за возвращение к ряду поправок, озвученных рабочей группой.

После провала голосования за возвращенея в четвертый раз, когда не хватило 4 голоса для необходимых 226, спикер Андрей Парубий сказал, что Рада будет голосовать и дальше, потому что в случае непринятия избирательного кодекса не будет рассмотрена и оставшаяся повестка дня, так как депутаты разойдутся.

С пятой попытки депутаты дали еще меньше голосов - 216 из 226 необходимых. На шестой раз - 220.

"Коллеги, неужели вы не понимаете, что ваши имена все увидят? Общество видит, кто играет, и забирает голоса. Мы готовились к этому историческому решению! Как можна, когда мы заканчиваем каденцию, так себя повести?! Не дать 6 голосов, когда они есть в зале. Вы не выходите на брифинг и не говорите, что вы против, а сегодня тихо не голосуете. Это подлость, коллеги!

Это прогрессивный избирательный кодекс, самый прогрессивный. Он дает поддержку и списочникам, и мажоритарщикам!", - выступил с эмоциональной речью Парубий.

После этих слов набралось 223 голоса. На следующем голосовании - 214.

Не стабильная ситуация по голосам среди фракций БПП, "Народный фронт", "Батькивщина", ОПЗЖ, Оппоблок, групп "Видродження" и "Воля народа". Также нестабильная ситуация среди внефракционных, хотя, по словам спикера, внефракционные дают много голосов.

Председатель ВР Парубий продолжает возвращать депутатов к голосованию. В частности, группу УДАР из фракции БПП.

"Видно как некоторые фракции забирают голоса, когда мы подходим к решающей цифре... Эту подлость украинское общество никогда не простит", - заявил он, напомнив, что пункт о смене избирательной системе по отрытым спискам был в программе всех партий.

В свою очередь вице-спикер Ирина Геращенко обратилась к нардепам: "Следующий парламент все равно примет избирательный кодекс".

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Напомним, в первом чтении проект Избирательного кодекса Рада поддержала в ноябре 2017 года. 6 июня 2019 года парламент приступил к рассмотрению его во втором чтении и, согласно регламенту работы Верховной Рады, не может рассматривать другие вопрос до принятия решения по данному законопроекту. Всего нардепы подали к нему 4 568 поправок.