РСЗО, ЗРК "Стрела" и танки: террористы на Донбассе продолжают размещать технику с нарушением Минских договоренностей. КАРТА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая вооружение с нарушением линии отвода и за пределами выделенных мест хранения.

Как отметили в штабе, в отчете СММ ОБСЕ, от 10 июля, обнародованная информация, что на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода.

5 июля, на основе данных воздушного наблюдения, вблизи Миусинска, выявлено 7 реактивных систем залпового огня. 7 июля, в вблизи населенного пункта Кадиевка, БПЛА СММ обнаружил 1 зенитный ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10". Кроме того, 8 июля, наблюдатели Миссии зафиксировали 1 танк Т-72 возле н. п. Углегорск.

Вместе с тем, СММ ОБСЕ зафиксировала вражеское вооружение, расположенном по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения. Так, 5 июля, на полигоне близ Миусинска выявлено 10 танков, 10 самоходных и 12 буксируемых гаубиц. 8 июля на Луганском направлении, в Михайловке, выявлен 1 танк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Защита бойцов от мин и фугасов: в Украине запустили серийное производство противоминной системы "Оберіг-С". ФОТОрепортаж

В то же время, на временно-оккупированной территории, зафиксированы 18 боевых бронированных машин. В частности, 7 июля, в жилом районе Кадиевки, БПЛА СММ обнаружил 1 БТР-80 и 4 МТ-ЛБ и 8 июля, примерно в 2 км от н.п. Круглик выявлено 11 БМП-1 и 2 МТ-ЛБ.

"Вооруженные формирования Российской Федерации демонстративно нарушают международные договоренности по урегулированию конфликта, поскольку целенаправленно продолжают концентрировать вооружение и военную технику в запрещенных указанными договоренностями местах", - добавили в пресс-центре ОС.