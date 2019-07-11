Рада приняла Избирательный кодекс (обновлено). ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, за проголосовало 230 народных депутатов.

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Результаты голосования:

Фракция БПП: "за" - 67 голосов, воздержались - 2, "против" - 2, не голосовали - 16, отсутствовали - 40.

Фракция "Народного фронта": "за" - 43 голосов, "против" - 1, воздержались - 4, не голосовали - 10, отсутствовали - 21.

Оппоблок: "за" - 20 голосов, "против" - 1, воздержались - 0, не голосовали - 6, отсутствовали - 12.

Фракция "Сомопоміч": "за" - 25 голосов, "против" - 0, воздержались - 0, не голосовали - 0, отсутствовали - 0.

Группа "Видродження": "за" - 2 голосов, "против" - 1, воздержались - 2, не голосовали - 4, отсутствовали - 16.

Фракция "Батькивщины": "за" - 14 голосов, "против" - 0, воздержались - 0, не голосовали - 0, отсутствовали - 7.

Фракция Радикальной партии Олега Ляшко: "за" - 17 голосов, "против" - 0, воздержались - 0, не голосовали - 0, отсутствовали - 4.

Группа "Воля народа": "за" - 2 голосов, "против" - 1, воздержались - 0, не голосовали - 6, отсутствовали - 12.

Внефракционные: "за" - 40 голосов, "против" - 2, воздержались - 0, не голосовали - 2, отсутствовали - 12.

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В кодексе объединены 5 действующих сегодня законов - о выборах народных депутатов, о президентских выборах, о местных выборах, о Центральной избирательной комиссии и о Едином государственном реестре избирателей.

Избирательный кодекс будет применяться уже на следующих парламентских выборах, а на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля, народные депутаты будут избираться по старой системе.

Кодексом предусмотрена пропорциональная избирательная система для выборов народных депутатов с одним общегосударственным избирательным списком, который формируют политические партии. Этот список распределяется по региональным спискам, поэтому кандидаты из общего списка вносятся в определенный региональный список. Согласно кодексу, в распределении депутатских мандатов участвуют те партии, которые преодолели 5-процентный барьер.



Ранее депутаты отклонили все 4568 поправок к проекту закона и перешла к обсуждению проекта Избирательного кодекса. Для этого необходимо было порголосовать за возвращение к ряду поправок, озвученных рабочей группой. Они смогли это сделать только с 17 раза, дав 227 голосов.

До этого депутаты не давали необходимое количество голосов, при этом стабильности не было в голосовании фракций БПП, "Народный фронт", "Батькивщина", ОПЗЖ, Оппоблок, групп "Видродження" и "Воля народа". Также нестабильная ситуация среди внефракционных, хотя, по словам спикера, внефракционные дают много голосов.

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Напомним, в первом чтении проект Избирательного кодекса Рада поддержала в ноябре 2017 года. 6 июня 2019 года парламент приступил к рассмотрению его во втором чтении и, согласно регламенту работы Верховной Рады, не может рассматривать другие вопрос до принятия решения по данному законопроекту. Всего нардепы подали к нему 4 568 поправок.