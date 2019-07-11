Рада приняла Избирательный кодекс. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, за проголосовало 230 народных депутатов.

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Ранее депутаты отклонили все 4568 поправок к проекту закона и перешла к обсуждению проекта Избирательного кодекса. Для этого необходимо было порголосовать за возвращение к ряду поправок, озвученных рабочей группой. Они смогли это сделать только с 17 раза, дав 227 голосов.

До этого депутаты не давали необходимое количество голосов, при этом стабильности не было в голосовании фракций БПП, "Народный фронт", "Батькивщина", ОПЗЖ, Оппоблок, групп "Видродження" и "Воля народа". Также нестабильная ситуация среди внефракционных, хотя, по словам спикера, внефракционные дают много голосов.

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Напомним, в первом чтении проект Избирательного кодекса Рада поддержала в ноябре 2017 года. 6 июня 2019 года парламент приступил к рассмотрению его во втором чтении и, согласно регламенту работы Верховной Рады, не может рассматривать другие вопрос до принятия решения по данному законопроекту. Всего нардепы подали к нему 4 568 поправок.