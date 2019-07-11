"Сделан очередной шаг к институциональному укреплению Украины, - Яценюк о новом избирательном кодексе

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook после принятия Верховной Радой нового Избирательного кодекса.

"Сделан очередной шаг к институциональному укреплению Украины. Открытым спискам быть. Честность и демократичность избирательного процесса делает Украину сильнее", - подчеркнул он.

Яценюк отметил, что это голосование в парламенте было сложным: "Парламент, отправленный на досрочные выборы, испытывает нахватку голосов. Но тем более ценным является то, что даже при таких обстоятельствах Избирательный кодекс принят".

Лидер НФ выразил благодарность своей фракции в парламенте за плодотворную работу над кодексом и за результативное голосование.

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Во время обсуждения законопроекта заявил руководитель фракции НФ Максим Бурбак.

"Это очень важный закон. Мы с вами обещали его обществу. "Народный фронт" всегда требовал открытых избирательных списков и ликвидации мажоритарной системы. Мы последовательно голосовали за все соответствующие законопроекты", - подчеркнул Бурбак.

Он подчеркнул, что требование принять открытые списки есть практически во всех предвыборных программах политических сил.

Перед голосованием руководитель фракции НФ отметил, что "поддержка закона в этом зале должна быть почти стопроцентной. Или же не обманывайте избирателей. И скажите, что вы хотите сохранить старую избирательную систему".

Бурбак отметил, что до начала следующей избирательной кампании в парламент уже должна полноценно действовать пропорциональная система с открытыми списками.

Он также отметил, что фракция "Народный фронт", безусловно, поддерживает этот Избирательный кодекс.

"Этот закон является прогрессивным и соответствует европейским стандартам", - резюмировал Бурбак.

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