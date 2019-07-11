С начала суток наемники РФ бьют по позициям ВСУ из артиллерии и минометов, ранен один украинский воин, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом в ходе традионного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Объединенных сил, оккупанты осуществили артиллерийский и минометный обстрел наших позиций в районе Новолуганское. С 04:00 утра, в течение двух часов, враг совершил 4 выстрела из артиллерии калибра 122 мм, выпустил 8 мин 120-го калибра и вел обстрел из АГС.

С около 05:00 утра оккупанты нарушили режим тишины в районе н.п. Зайцево. Сначала враг в течение часа бил по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а после 06:30 наши воины зафиксировали разрывы 20-ти вражеских мин калибра 82 мм.

Кроме этого, с 05:10 оккупанты начали обстрел защитников Луганского. В течение 20 минут противник выпустил 6 мин 82-мм калибра и вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

С 10:25 враг возобновил обстрел в районе н.п. Зайцево. Здесь в течение 20 минут оккупанты нарушали режим тишины из гранатометов и стрелкового оружия", - сообщил он.

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Также по словам Гуцуляка, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил с начала текущих суток российско-оккупационные войска также применяли запрещенные минскими соглашениями калибры вооружения.

"Около 01:00 ночи защитники Тарамчука зафиксировали разрывы нескольких вражеских мин 82-го калибра. Позже, с 03:40, оккупанты выпустили здесь еще около 10 мин 120- и 82-мм калибров. Также в течение часа враг бил по защитникам Тарамчука из гранатометов различных систем.

Кроме того, сначала используя минометы 82-го калибра после 06:00 утра, а затем 120-й калибр с 07:00, российско-оккупационные войска осуществили обстрелы наших позиций в районе Новоселовки Второй. В общем зафиксировано около 15 разрывов вражеских мин.

Также с начала суток противник вел огонь из АГС вблизи н.п. Пески, и из стрелкового оружия в районе Водяного", - сообщил спикер Минобороны.

Гуцуляк подчеркнул, что украинские защитники - воины из состава подразделений Объединенных сил адекватно подавляли вражескую вооруженную активность, соблюдая Минские соглашения.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток один наш защитник получил ранения в результате вражеских обстрелов. Воин доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья - удовлетворительное", - сообщил спикер Минобороны.