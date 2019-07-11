В ближайшее время суд ЕС может вынести решения об отмене санкций против Януковича и его окружения, - Сарган

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время Судом Европейского Союза могут быть вынесены решения по искам В.Януковича, А.Януковича, А.Клименко, С.Арбузова, В.Пшонки, А.Пшонки и А.Клюева об отмене санкций ЕС, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 гг.", - написала Сарган.

Также она подчеркнула, решение суда Евросоюза никак "не повлияет на ход расследований относительно упомянутых лиц, которые осуществляются правоохранительными органами Украины".

Сарган отметила, что действующие санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продлены в марте 2019 года и останутся в силе.

"По результатам судебных решений и их анализа будет более подробная информация", - подытожила Сарган.

Напомним, что в марте Европейский Союз продлил еще на год санкции в виде замораживания активов беглому Виктору Януковичу и его одиннадцати соратникам. Санкции были введены в марте 2014 года в отношении 22 лиц, подозреваемых в растрате государственных средств.

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