Зеленский подписал указ об обязательном электронном учете древесины

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента, указ о дополнительных мерах по рациональному использованию лесных ресурсов, совершенствованию системы госуправления лесной отраслью и противодействию незаконным рубкам и нелегальному обороту древесины Зеленский подписал во вторник.

Согласно документу, Кабинету министров Украины поручено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Лесной кодекс Украины в части предоставления полномочий правительству об утверждении порядка реализации древесины на конкурсной основе и введения Единой государственной системы электронного учета древесины для всех постоянных лесопользователей, которая предоставит возможность контроля и отслеживания оборота древесины на рынке с момента его заготовки до факта реализации.

Правительство должно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о введении уголовной и административной ответственности за оборот древесины без внесения сведений в Единую государственную систему электронного учета древесины.

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Кабмину предписано до 1 ноября 2019 года разработать и утвердить порядок проведения мониторинга внутреннего потребления отечественных необработанных лесоматериалов путем введения Единой системы электронного учета древесины во исполнение ст. 4 закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов" от 06 сентября 2018 года № 2531 с целью противодействия незаконному обороту древесины.

До 1 ноября 2019 года правительство должно внедрить электронный учет древесины государственными предприятиями, входящими в сферу управления Министерства обороны Украины, и обеспечить обнародование ежемесячных отчетов о состоянии внедрения и функционирования системы электронного учета древесины на этих госпредприятиях.

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Правительство также должно усилить контроль и повысить уровень взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по борьбе с незаконными вырубками у постоянных лесопользователей, которые находятся в коммунальной форме собственности, путем внедрения эффективных механизмов управления в этой сфере, направленных на противодействие незаконному обороту древесины.

Областным государственным администрациям, Киевской городской госадминистрации поручено активизировать работу по борьбе с незаконными рубками и нерациональным использованием лесов; во взаимодействии с органами местного самоуправления организовать меры по использованию постоянными лесопользователями, находящимися в коммунальной форме собственности, системы электронного учета древесины.