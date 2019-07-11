Народный герой, киборг Александр Колодяжный умер от смертельных ранений, полученных на Донбассе. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает Цензор.НЕТ.

"Очень больно... АЛЕКСАНДР КОЛОДЯЖНЫЙ, старший сержант 74 ОРМБ, наш земляк, кавалер Ордена "За мужність" 3-й степени, имеет звание "Народный Герой Украины", замечательный Человек, смелый, отважный воин... Четвертое ранение несовместимое с жизнью... 11 июля, в центральном военном госпитале, утром сердце остановилось... Врачи боролись до последней минуты... Навсегда Воин. Искренние соболезнования семье и побратимам", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Умер Народный герой Виталий Борщ - танкист, участвовавший в разгроме ЧВК Вагнер

"Друг Кол - Александр Колодяжний. Умер сегодня в госпитале, не приходя в сознание. Всегда в строю ... Друг ... я запомню тебя таким. Прощание состоится в субботу 13 июля в Днепре.

Номер карточки семьи 5168742727492823 - Колодяжний Олександр", - сообщил волонтер Жека Гай.

Александр Леонидович Колодяжный, 1974 года рождения, житель города Днепр.







Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с разведчиком Александром Колодяжным, водрузившим украинский флаг над старым терминалом ДАП: "Операция заняла считаные минуты. Противник даже не понял, как все произошло"