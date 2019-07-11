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11.07.19 14:24

Рада поддержала снятие ограничений для продажи по "зеленому" тарифу электроэнергии, произведенной частным домохозяйствами

Верховная Рада проголосовала за законопроект 10357Д о внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины "Об альтернативных источниках энергии" относительно урегулирования вопроса генерации электроэнергии частными домохозяйствами.

Рада поддержала снятие ограничений для продажи по "зеленому" тарифу электроэнергии, произведенной частным домохозяйствами

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 243 народных депутата.

Законопроект призван полностью решить проблему ограничения права частных домохозяйств продавать избыток произведенной ими электроэнергии по "зеленому" тарифу как с действующими станциями мощностью до 30 кВт, так и с новыми станциями мощностью до 50 кВт.

Напомним, 25 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали законопроект 8449-д, который отменил "зеленый" тариф для всех наземных домашних СЭС мощностью до 30 кВт.

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