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11.07.19 14:58

Зеленский на встрече с Кличко подтвердил планы забрать у него полномочия главы КГГА. Мэр Киева предложил досрочные выборы. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что встретился с Президентом Владимиром Зеленским, который подтвердил ему слухи о разделении полномочий мэра столицы и главы КГГА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Друзья! Относительно политических процессов, которые планируют запустить в столице. Разделением полномочий избранного киевлянами мэра и главы КГГА столицу лишат местного самоуправления", - написал он.

Кличко сказал, что в разговоре с Зеленским отметил, что лишение избранного мэра исполнительных полномочий - это возвращение методов Януковича и лишения Киева самоуправления.

Он также подчеркнул, что когда мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет назначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают, то он, соответственно, перед обществом не несет никаких обязательств и такого нет ни в одной европейской столице.

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"К таким методам, напомню, прибегал когда-то Янукович", - сказал мэр Киева.

Кличко добавил, что убеждал президента в том, что если ему так нужно иметь в столице своего мэра, то пусть состоятся досрочные выборы и киевляне выберут того, кому они доверяют.

Зеленский на встрече с Кличко подтвердил планы забрать у него полномочия главы КГГА. Мэр Киева предложил досрочные выборы 01

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