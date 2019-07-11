Зеленский предложил люстрировать всех, кто был во власти последние 5 лет. ВИДЕО

Об этом он заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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Его команда разработала законопроект, согласно которому под люстрацию попадают лица, которые в период с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 г. занимали должности Президента Украины, Председателя Верховной Рады, Генерального прокурора, Председателя СБУ, главы Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, Секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.

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Люстрировать также предлагают народных депутатов Украины и членов правительства этого периода.

Стоит отметить, что таким образом под люстрацию попадают и назначенные Зеленским секретарь СНБО Александр Данилюк, а также глава набсовета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус (оба ранее возглавляли Министерство экономики).