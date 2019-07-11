Верховный суд РФ "смягчил" приговоры крымским татарам в деле "Хизб ут-Тахрир" на 3 месяца, - адвокат Семедляев

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат одного из фигурантов дела Эдем Семедляев, информирует Цензор.НЕТ

"Верховный суд РФ в отношении крымских татар мусульман Мамутова Энвера, Абсеитова Зеври, Абильтарова Рустема и Меметова Ремзи принял решение приговор СКОВС (Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону. - Ред.) изменить и смягчить: Мамутову - до 16 лет и 9 месяцев, остальным 8 лет 9 месяцев", - написал он.

Напомним, 12 мая 2016 года в оккупированном Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны Абсеитов, Меметов, Абильтаров и Мамутов. Их обвинили в участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир", которая признана в России террористической. В Украине деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена.

24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Абильтарова, Меметова и Абсеитова - к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на политически мотивированный характер уголовного дела.

10 июля Активисты пытались провести акцию в защиту крымских татар на Красной площади в Москве. Полиция задержала семерых крымско-татарских активистов. У задержанных в руках были плакаты с надписями "Наши дети не террористы" и "Борьба с терроризмом в Крыму - это борьба с инакомыслием".

Сегодня, 11 июля, возле здания Верховного суда в Москве активисты проводили акцию в поддержку крымских татар, многие активисты пришли в белых футболках с надписями: "Прекратите репрессии против крымских татар" и держали в руках плакаты с аналогичными надписями. Правоохранители задержали 55 участников акции, их увезли в московские ОВД.

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