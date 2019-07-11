"Книга пам'яті полеглих за Україну" прекращает публикацию в Facebook материалов о погибших воинах из-за предупреждения о закрытии страницы: "Апелляции к модераторам результатов не дают"

Об этом говорится заявлении коллектива "Книги пам'яті полеглих за Україну", передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые читатели! С грустью сообщаем, что мы вынуждены приостановить публикацию материалов о погибших героях Украины на нашей странице. Причина - мы получили третье предупреждение за несколько последних недель о том, что наши публикации не соответствуют стандартам этой социальной сети. Наши апелляции к модераторам соцсети результатов не дают, поэтому есть большой риск блокировки или и полного удаления этой страницы. Надеемся на решение этой проблемы в ближайшее время, хотя не знаем, кто именно и каким именно образом нам поможет. Спасибо за понимание!" - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Facebook забанил главреда "Цензор.НЕТ" Бутусова за пост о розыске десантника РФ Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих. СКРИНШОТ

"Книга пам'яті полеглих за Україну" - неправительственный сайт, занимающийся документацией, учетом и составлением данных о потерях украинских военнослужащих в российско-украинской войне. Ведется учет потерь всех силовых структур, а также данные по захоронений временно неустановленных погибших. Книга памяти имеет наиболее полный массив данных по погибшим украинским воинам с начала боевых действий.