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11.07.19 16:07

Бывший начальник Волынской таможни объявлен в розыск: его подозревают в получении взятки в 300 тыс. гривен

Прокуратура Киевской области объявила в розыск бывшего начальника Волынской таможни ГФС. Его подозревают во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением.

Бывший начальник Волынской таможни объявлен в розыск: его подозревают в получении взятки в 300 тыс. гривен

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

"Также задокументирован факт причинения государственному бюджету убытков на сумму более 300 тыс. грн вследствие злоупотребления начальником Волынской таможни и инспекторами таможенного поста своим служебным положением", - сказано в сообщении прокуратуры.

В частности, следствие доказало, что в 2017 году через Волынскую таможню из Польши была ввезена спецтехника. С целью уклонения от уплаты налогов должностные лица таможни оформили вывоз товара на бумаге, а фактически техника осталась на территории Украины.

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Кроме того, экс-начальника Волынской таможни подозревают в незаконном приобретении и использовании специальных технических средств для снятия конфиденциальной информации.

"В настоящее время четырем подозреваемым таможенникам, в том числе руководителю таможни, направлено уведомление о возможности ознакомления с собранными во время досудебного расследования доказательствами. После этого обвинительный акт по ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 359 УК будет направлен в суд для рассмотрения по сути", - информирует прокуратура.

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В прокуратуре области подчеркивают, что подозреваемый бывший начальник таможни не являлся на вызов следователя, его местонахождение неизвестно, поэтому он объявлен в розыск.

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