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11.07.19 16:26

Суд открыл дело по иску НБУ о взыскании с Коломойского почти 5 млрд грн

Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по искам Национального банка к экс-акционеру ПриватБанка Игорю Коломойскому. Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые предоставлялись ПриватБанку в 2008-2015 годы.

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Об этом сообщает на своей странице в Facebook Национальный банк Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд Днепропетровской области открыл производство по искам Национального банка к экс-акционеру ПриватБанка Игорю Коломойскому. Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые предоставлялись ПриватБанку в 2008-2015 гг. Соответствующие иски были поданы Национальным банком еще год тому назад, в июне 2018 года. Однако суд первой инстанции, а затем и апелляционной инстанции отказали в открытии производств", - говорится в сообщении.

Не соглашаясь с решениями судов, Национальный банк подал кассационные жалобы. В марте 2019 года Большая Палата Верховного Суда удовлетворила жалобы НБУ и направила дела на рассмотрение в суд Днепропетровской области. Национальный банк ожидает назначения судом рассмотрения дел по существу уже в августе 2019 года и продолжит принимать меры, необходимые для взыскания задолженности по кредитам рефинансирования.

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Суд открыл дело по иску НБУ о взыскании с Коломойского почти 5 млрд грн 01

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